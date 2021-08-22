محمد هنيدي "نمبر وان" بـ"الإنس والنمس"

المصدر: مروة سليم - دبي

تصدر الفنان المصري محمد هنيدي شباك الإيرادات المصرية بفضل فيلمه الأخير "الإنس والنمس"، ليواصل تصدر الإيرادات عن باقي الأفلام الأخرى المنافسة التي تعرض في نفس الفترة الحالية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الفيلم وصل إجمالي إيراداته إلى ما يقرب من 31 مليونا في أسبوعين عرض فقط، وهو يعتبر من الأرقام القياسية التي حققها الفيلم، خاصة أن العمل تم طرحه في دور العرض بعد عدة تأجيلات بسبب فيروس كورونا.

واحتل فيلم "موسى" المرتبة الثانية، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "العارف" للفنان أحمد عز، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كريم عبد العزيز في المرتبة الرابعة، ثم فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني في المرتبة الأخيرة .

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