أحمد عز و أحمد فهمي يحلقان بأعلى الايرادات في مصر..«العارف» : 4.8 مليون ثاني أيام العيد

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حقق فيلم «العارف» للمخرج أحمد علاء، وبطولة النجمين أحمد عز وأحمد فهمي، رقما قياسيا، أمس الأربعاء، بحصده لـ 4 ملايين و825 ألف و751 جنيها، وفقا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ويُعد هذا الرقم هو الأعلى تحقيقا في السينما منذ ظهور جائحة كورونا بمصر، والتي تسببت في قرار الحكومة بتشغيل السينمات والمسارح بنسبة 50% قبل الإقرار بزيادتها لـ 70% حاليا، ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، مصطفي خاطر، محمد ممدوح وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير.

تدور أحداث فيلم «العارف» حول حرب التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز»، وفي السياق نفسه، حصد فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للمخرج أحمد الجندي، وبطولة النجم كريم عبدالعزيز، مليونين و225 ألف و943 ألف في الليلة نفسها، فيما حقق فيلم «مش أنا» للمخرجة سارة وفيق، وبطولة النجم تامر حسني، مليون و809 آلاف و62 جنيها.

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