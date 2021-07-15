تامرحسني لحلا شيحة : خدتي أجرك وصورتي بمزاجك

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

مازالت أزمة حلا شيحة وهجومها الوسط الفني، تتفاعل، عبر عشرات الردود من فنانين من مستويات مختلفة. آحدث المعلقين والذين يمسهم الأمر بشكل مباشر هو الفنان تامر حسني الذي رد على تصريحات حلا شيحه عبر «انستغرام» قائلا «نعم وعدت حلا بحذف بعض المشاهد وبالفعل قام بحذفها»

واستنكر تامر تصريحات شيحة وطريقتها الهجومية، مشيرا إلى أنها صورت الفيلم بإرادتها وأخذت أجرها بالكامل، وكانت غير مجبرة على أي شئ، وسعيدة جدا، ولم يزعجها عرض الفيلم، ومشاهده والاغنية، ولكن أزعجها الكليب وهذا منطق غير مفهوم كما انها استخدمت ألفاظ وطريقة علنية للهجوم، ولم تكلف نفسها الحديث معه، رغم أنها اختفت بعد تصوير الفيلم ولم ترد على اتصالاته هو والمخرجة«، وأشار تامر حسني أنه لا يستحق منها هذا التجريح بعد كل ما قدمه لها وأسرة الفيلم خاصة أنها لم تكمل تركيب صوتها على الفيلم.

وقال»الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل ده مع زميل بحترمه وكان بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتِ بوست وأشركتِ الجمهور الكريم معانا، بدال ما كنتِ تكلميني شخصيًا ونتناقش بيني وبينك، فأنا مضطر أرد هنا برضو«.

وتابع:»وبعدين الفيلم بقاله 3 اسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم، و هو الحرام إننا ننزل الكليب على «يوتيوب بس»، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟؟؟؟، منطق غريب فعلاً يا حلا«.

واختتم حديثه قائلا:»أنا زعلان منك جدًا يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احترامًا لحاجات كتير يمكن فايتاكِ بس مش هتفوتني، وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستاهلش منك كده وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين".

وفي تصريحات خاصة رفض والد حلا شيحة الفنان التشكيلي أحمد شيحة، كل ما جاء على لسان ابنته، وقال أنه لا يفهم ما سبب هجومها هذا وهي ليست حلا ابنته التي يعرفها وانها كانت سعيدة بالفيلم ولم يجبرها أحد وتقاضت أجرها ولا يصح أن تتبرأ من الفيلم وتهاجم بطله، وليس لأنها ابنته سيجاملها في الخطأ خاصة ان الفيلم جيد جدا وناجح بدور العرض وكل أبطاله رائعين وعلى مستوى فني ومهني عالي جدا.

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