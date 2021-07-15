ميغان ماركل تنتج مسلسل رسوم متحركة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت أرتشويل بروداكشنز، شركة الانتاج المملوكة لدوقة ساسكس ميجان ماركل، إنها أنتجت مسلسل رسوم متحركة عائليا لبثه على منصة نتفلكس، وإنها ستكون هي أيضا منتجته التنفيذية.



وقالت الشركة التي أنشأتها ميغان وزوجها الأمير هاري في بيان إن المسلسل يركز على مغامرات فتاة عمرها 12 عاما تستلهم مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات في التاريخ.



والمسلسل، واسمه "بيرل"، هو أول مسلسل تعلن عنه نتفلكس وميجان وهاري. وأبرما الاتفاق العام الماضي بعد أن تنازلا عن مهامها الملكية وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.



وقالت ميجان في بيان "بطلتنا بيرل، مثل كثير من الفتيات في سنها، في رحلة لاكتشاف الذات فيما تسعى للتغلب على صعوبات الحياة اليومية".



ومضت تقول "أشعر بسعادة غامرة لأن أرتشويل بروداكشنز أبرمت شراكة مع منصة نتفلكس القوية وإن هؤلاء المنتجين الرائعين سينتجان معا مسلسل الرسوم المتحركة الجديد الذي يحتفي بالنساء الاستثنائيات عبر التاريخ".

ولم يُحدد موعد بعد لعرض المسلسل.

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