وفاة الشقيقة التوأم للفنان الراحل وحيد سيف

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

توفيت منذ قليل السيدة عايدة سيف الشقيقة التوأم للفنان الراحل وحيد سيف، و قال الفنان أشرف سيف، نجل الفنان الراحل وحيد سيف

إن عمته لوالده قد توفيت منذ قليل، بحسب صحيفة " الوطن" المصرية.

يذكر أن الفنان وحيد سيف توفي في 2013 عن عمر يناهز الـ 73عاما، بعد قدم العديد من الأعمال المسرحية والدرامية والتي حققت نجاحا كبيرا، واشتهرت أدواره بخفة الظل، وكان يعد من أشهر ممثلي الكوميديا.

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