زواج الفنان محمد فراج يسرق الأضواء.. والجمهور: «الشيخ مؤنس لا يطيق الانتظار»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

احتفل الفنان المصري محمد فراج بعقد قرانه على خطيبته الفنانة الشابة بسنت شوقي عبدالشافي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أمس الجمعة.

وظهر فراج بملابس عصرية، إذ ارتدى بذلة صيفية بجاكيت فاتح اللون، بينما ارتدت العروس خلال عقد القران فستاناً أبيض بسيطاً.

وقام العروسان بعمل جلسة التصوير، بعدها انطلق حفل الزفاف بحضور نخبة من النجوم وأسرة العروسين والأصدقاء المقربين بأحد الفنادق الكبرى.

ونشر فراج صوراً عدة منذ صباح أمس له ولخطيبته وهما يحضران لملابسهما قبل عقد القران.

وتصدر زواج محمد فراج - الشهير بشخصية الشيخ مؤنس في مسلسل «لعبة نيوتن» - مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول صور الزواج وعلق الجمهور مستعيناً بعبارات على لسان شخصية الشيخ مؤنس في مسلسل «لعبة نيوتن» مثل: «لا أطيق الانتظار، ويفك كرب مسلمة» وغيرهما.

وجمع حفل زفاف محمد فراج - الذي سرق الأضواء أمس - العديد من الفنانين؛ ومن بينهم منى زكي وأحمد حلمي ويوسف الشريف ولقاء الخميسي ودرة وحنان مطاوع والسيناريست تامر حبيب وآخرون.

وكان محمد فراج قد أعلن في عام 2019، عن خطبته من بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وكان يفترض أن يتم الزواج خلال عام لكن تم التأجيل أكثر من مرة، بسبب ظروف العمل وارتباط الفنان بتصوير دوره في مسلسل «لعبة نيوتن» الذي استغرق أكثر من عام، ومن بعده مسلسل «ضد الكسر»، وفيلم «أهل الكهف» ومسلسل «الاختيار».

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