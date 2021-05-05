أحمد سعد في فرح طليقته سمية الخشاب يتصدر مواقع التواصل

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

احتلت الفنانة سمية الخشاب وطليقها المطرب أحمد سعد والفنان محمد رمضان حديث مواقع التواصل الاجتماعي طوال الساعات الماضية حيث فجر محمد رمضان مفاجأة غير متوقعة عبر مسلسل "موسى"، ونشر رمضان صور لأحمد سعد بملابس شخصية تمثيلية ويحضر الفرح، وفي احدى الصور يحمل رمضان سمية أو حلاوتهم ويقف الى جوارهم أحمد سعد والجميع في حالة سعادة وبابتسامة عريضة.

ومنذ نشر الصور احتلت ترند مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بأكبر نسبة تعليقات خاصة أن المعروف ان علاقة سمية وسعد وصلت لطريق مسدود بعد الطلاق والدعوى القضائية المتواصلة بينهما إضافة لإرتباط أحمد سعد بفتاة أخرى.

أحمد سعد علق على صور الزفاف قائلا : "فرح موسى فرحنا كلنا، مبروك يا حبيب قلبي" وصاحب التعليق وجه ضاحك بسخرية، وقال في تعليق اخر موجها الكلام لرمضان "كنت هزعل قوي يا صاحبي لو معزمتنيش على المناسبة الحلوة دي"



ونشر سعد مقاطع من أغنيته "كل يوم" اللي قدمها في مسلسل "ملوك الجدعنة" والتي تتحدث كلماتها عن التخلص من الشخصيات الزائفة والخائنة، ومزج بين صورته مع سمية الخشاب ومحمد رمضان ومقطع للأغنية بدا كما لو كان موجها لزوجته السابقة

ولم ترد سمية بشكل مباشر، لكنها اكتفت بنشر تلميحات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت مرة صورة لقرنين، ثم تغريدة تحمل صور خراف وأموال، دون أن توضح من الذي تقصده

وعلمت "الامارات اليوم" أن فكرة وجود أحمد سعد في الفرح هي فكرة محمد رمضان نفسه وأكدت سمية ل"الامارات اليوم" أنها لم تمانع الفكرة ورحبت بها عندما عرضها عليها رمضان وقالت أنها لا تقطع عيش أحد طالما هناك رزق لأي شخص وليس معنى أنه طليقها أنه ستمانع في وجود أي خير له.

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