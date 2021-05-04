عمر العبداللات بعد منحه الإقامة الذهبية في الإمارات: تشريف أعتز به

أعرب الفنان الأردني عمر العبداللات، عن سعادته عقب منحه الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

وكتب الفنان الأردني على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «تشرفت اليوم وبوجوي في دولة الإمارات العربية الحبيبة على كرم الثقة ومنحي الإقامة الذهبية التي أعتبرها تشريفاً أعتز به.. كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، والله يحفظ الإمارات وحكامها وشعبها الغالي».

يشار إلى أن العبداللات متواجد حالياً في الامارات لتسجيل وتجهيز مجموعة من الأعمال الفنية المنوعة بين العاطفي والوطني، إذ يستعد لتسجيل عمل فني وطني لدولة الإمارات العربية من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار، وألحان العبداللات، كما يضع اللمسات النهائية على أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «بنلتقي».

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