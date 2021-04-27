توم كروز ينقذ مصوراً من حادث قطار في "المهمة المستحيلة"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تمكن الممثل الأميركي توم كروز من إنقاذ أحد مصوري فيلمه الجديد «مهمة مستحيلة 7»، بعد أن كان على وشك الانزلاق من فوق عربة قطار متحرك.



وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد كان كروز يصور مشهداً في فيلمه الجديد فوق عربة قطار بمدينة يوركشاير البريطانية، حين كاد أحد المصورين ينزلق من فوق القطار السريع لولا التدخل السريع للنجم الأميركي، الذي تمكن أيضاً من إنقاذ معدات المصور من السقوط.



ويحاول كروز قدر الإمكان ضمان استمرار تصوير الفيلم الجديد على الرغم من الصعوبات التي واجهها بسبب وباء كورونا.

فقد توقف إنتاج الفيلم بشكل مؤقت في فبراير 2020، بينما كان التصوير يجري في إيطاليا التي ضربتها الجائحة بشدة في ذلك الوقت، كما توقف تصوير الفيلم لمدة أسبوع في أكتوبر من العام الماضي، بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد الطاقم بالفيروس.



وفي شهر ديسمبر الماضي، استشاط كروز غضباً من انتهاك واضح لقواعد السلامة الخاصة بمرض «كوفيد - 19» في موقع تصوير الفيلم في لندن، وأبلغ أفراد الطاقم بأنهم سيفصلون إذا لم يمتثلوا للقواعد.

ومن المقرر عرض الفيلم في مايو 2022.

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