نهى العمروسي: لست وراء محاولات وقف عرض "الطاووس"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفت الفنانة نهى العمروسي، أن تكون وراء محاولات وقف عرض مسلسل "الطاووس"، مشيرة إلى أنها تدعم العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتحقيق مع صناعه.

وكتبت العمروسي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "منعا للخلط.. فيه ناس كتير معتقدة إن أنا والأستاذ طارق العوضي، وراء محاولات وقف عرض مسلسل (الطاووس)، وده مش حقيقي بالمرة". وأضافت: "إحنا كان كل اعتراضنا على (الدعاية) واستخدام صورة بنتي (نازلي) على بوسترز دعاية المسلسل على بعض صفحات السوشيال ميديا".

وتابعت: "لكن إحنا مع حرية الإبداع ومواقفنا ثابتة ولا يمكن أن نسعى لوقف أي عمل فني، أنا بحترم مهنتي وبحترم زملائي ومجهودهم وأفكارهم حتى لو اختلفت معاها.. ادعم مسلسل الطاووس".

وكان المحامي طارق العوضي أعلن تقديمه بلاغا للنائب العام يطالب فيه بوقف عرض مسلسل "الطاووس"، معللا ذلك باستخدام صورة موكلته نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، واستخدام قضية "الفيرمونت" كدعاية للمسلسل، خاصة وأن النيابة قد حذرت من تناول القضية لأنها مازالت في مرحلة التحقيقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news