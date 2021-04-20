ابنة كيت وينسلت على خطى والدتها.. بمفردها

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعربت النجمة كيت وينسلت (45 عاماً)، عن اعتزازها بابنتها ميا ثريبلتون، التي بدأت مسيرتها التمثيلية بمفردها.

وقالت الممثلة الحائزة الأوسكار في تصريحات للبرنامج التليفزيوني البريطاني «لورين»: «إنها الآن تبلغ من العمر 20 عاماً وتمثل.. إنه شيء رائع حقاً»، مضيفة أن ميا موجودة حالياً في التشيك لتمثيل مسلسل تلفزيوني.

وتابعت: «إنه أمر رائع بالنسبة لها أن يكون لديها اسم عائلة مختلف عني، وبالتالي صارت غير مرصودة.. الأشخاص الذين اختاروها لم يعرفوا أنها ابنتي، وبالطبع كان ذلك مهما جداً في تقديرها لذاتها».

وذكرت نجمة هوليوود أنها «لطالما كانت تتنبأ» بأن ابنتها ستتبع خطاها يوما ما، وقالت: «ثم قبل بضع سنوات قالت إنها ستجربها فقط».

ولعبت الممثلة الشابة أول دور رئيس لها في عام 2020 في الفيلم الأيرلندي «ظلال». يشار إلى أن ميا ثريبلتون هي ابنة وينسلت من زوجها السابق، المخرج جيم ثريبلتون.

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