نجوم رحلوا قبل مشاهدة أعمالهم في دراما رمضان

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

حالة من الحزن سيطرت على جمهور عدد من النجوم الذين رحلوا في الفترة الأخيرة أثناء تصويرهم مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي، إذ ظهر هؤلاء الراحلون في مشاهد كثيرة، ولم يمهلهم القدر لمشاهدة أعمالهم في الشهر الفضيل، ومعرفة ردود الجمهور.

ومن هؤلاء الراحلون جسداً وحاضرين بأعمال رمضان الفنان هادي الجيار الذي ظهر بمسلسل الاختيار (الجزء الثاني) إذ يجسّد دور والد النجم أحمد مكي، والذي يخاف عليه كثيراً من التعرّض لأي مكروه أو اغتيال على يد الجماعات المتطرفة أثناء تصديه لهم.

وتأثر أحمد مكي برحيل الجيار، لاسيما أن معظم مشاهدهما كانت معاً، وعقب رحيل الجيار وظهوره بمشاهد المسلسل وضع أحمد مكي صورة له مع الجيار، وطالب الجمهور بالدعاء له.

وغاب الجيار عن عالمنا منذ أشهر بعد تعرضه لوعكة صحية بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ تفاقمت المضاعفات بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح قبلها بفترة، وتعافيه منها، وقبيل رحيله بأيام كان يواصل تصوير آخر أعماله الفنية «الاختيار2».

ومن النجوم الراحلين أيضاً الفنان يوسف شعبان الذي غاب قبل أسابيع قليلة من عرض أحدث أعماله التلفزيونية، وهو مسلسل «ملوك الجدعنة». وظهر شعبان في العمل بدور المعلم أو الأب الروحي لسفينة وسرية اللذين يلعب دورهما مصطفى شعبان وعمرو سعد، وقبل وفاة يوسف شعبان كان قد تمكن من تصوير أغلب مشاهده، ولم تقبل أسرة المسلسل حذف مشاهده بل بالعكس وضعت تنويهاً له بالشارة، وتم الاحتفاظ بدور الفنان الكبير في المسلسل وإنهاءه بطريقة درامية غير مباشرة.

بالإضافة إلى الفنانة أحلام الجريتلى التى رحلت قبل أيام من شهر رمضان إثر أزمة قلبية مفاجئة. وتظهر الجريتلي في مسلسلين خلال الشهر الفضيل، في «نسل الأغراب» وهو من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإخراج محمد سامي.

كما تظهر الراحلة أيضاً من خلال مسلسل «القاهرة كابول»، والذي تشارك فيه بجانب طارق لطفي وفتحى عبدالوهاب وخالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

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