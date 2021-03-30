السجن 5 سنوات لمغني راب تونسي شهير بتهمة الاحتيال

المصدر: تونس-أ ف ب

حكم القضاء التونسي على مغني راب تونسي معروف باستعراض مجوهراته الثمينة ووشومه، بالسجن خمس سنوات بتهمة الاحتيال، وفق ما علم من مصدر قضائي.

يعيش سواغ مان واسمه الأصلي عتاب زعيبت (34 عاما) في مدينة نيس الفرنسية وعرف على وسائل التواصل الاجتماعي بملابسه الباذخة البراقة قبل ان يظهر في برامج متلفزة في فرنسا وتونس.

وحكم عليه القضاء التونسي بعقوبة السجن لخمس سنوات وبدفع غرامة بقيمة مئة ألف دينار (30 ألف يورو) بتهمة تبييض أموال والاحتيال.

وكان مغني الراب موقوفا في تونس منذ يوليو 2019 بسبب تحويلات مشبوهة على حسابه من سويسرا. ويشتبه في انه احتال على معجبيه، وقد صدرت أيضا بحقه مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي بتهمة استغلال الثقة في نوفمبر 2019.

وكان سواغ مان أعلن على انستغرام انه يعتزم بناء مسجد ودار أيتام وفندق بهذه الأموال التي مصدرها غير معروف.

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