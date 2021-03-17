مقتل الممثلة السورية رائفة الرز في ظروف غامضة بهولندا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثرت السلطات الأمنية في هولندا على الفنانة السورية ممثلة المسرح، رائفة الرز، مقتولة داخل شقتها حيث تقيم في هولندا، دون الكشف عن أسباب أو تفاصيل أخرى للوفاة

ونعى عدد من الفنانين السوريين، الفنانة رائفة الرز، بعد أن وجدت مقتولة داخل شقتها، وكتبت الفنانة يارا صبري، في منشور على صفحتها في فيسبوك، "ممثلة المسرح الجميلة، التي عاشت في الظل وظلمت حتى في فرصها القليلة في التلفزيون، رائفة الطيبة اللطيفة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن".

وقالت الفنانة أمل عرفة في حسابها على إنستغرام "يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!!

يذكر أن الفنانة رائفة الرز هي ممثلة مسرح عرفت فنيا باسم رائفة أحمد وهي مِن خرّيجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، وكانت زميلة مقاعد الدراسة للفنانين أمل عرفة، وجهاد عبدو، وأندريه سكاف، والراحل نضال سيجري.

ووصلت إلى هولندا وقدّمت لجوءاً فيها، قبل سنوات، كما تقدّمت قبل فترة بطلب للحصول على الجنسية الهولندية.

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