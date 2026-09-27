الأنشطة والهوايات الإبداعية تبطئ الشيخوخة

أعلن رئيس اتحاد عمال المسرح في روسيا الاتحادية، فلاديمير ماشكوف أن ممارسة الأنشطة الإبداعية قد تساعد في إبطاء الشيخوخة البيولوجية للجسم.

وقال ماشكوف خلال كلمة ألقاها في منتدى بطرسبرغ الدولي للثقافات المتحدة:"سأستشهد بنتائج دراسة استمرت 15 عاما. فحصت تأثير الأنشطة الإبداعية للهواة على أكثر من 3000 بالغ من مختلف الأعمار، وخلصت إلى أن الأنشطة الإبداعية الأسبوعية، أيا كان نوعها- الرسم، أو الغناء، أو الرقص، أو الإنتاج المسرحي- تُبطئ الشيخوخة البيولوجية بنسبة 1% على الأقل خلال سنة تقويمية واحدة".

كما استشهد بدراسة أخرى شملت أكثر من 300 شخص، منهم فنانين مسرحيين وطلاب من مدرسة أوليغ تاباكوف للمسرح في موسكو، بالإضافة إلى أفراد من مهن أخرى وطلاب من جامعات غير إبداعية، تم اختيارهم وفقا للجنس والعمر، ووجدت الدراسة أن حجم الحصين لدى الفنانين يتناقص بوتيرة أبطأ، ويبقى أكبر بنسبة 10-11%.

وأضاف:"لوحظ أن 95% من الفنانين وأكثر من 30% من أفراد المجموعة الضابطة الذين يمارسون العمل الذهني، حجم الحُصين لديهم أكبر من أصحاب المهن الأخرى، مما يدل على نشاط أكبر للخلايا العصبية والروابط العصبية من أجل الاحتياطي المعرفي الذي يعوّض مع التقدم في العمر تراجع القدرات الذهنية".

وكان منتدى بطرسبرغ الدولي للثقافات المتحدة في بطرسبورغ الذي اختتم أمس، قد عقد بتنظيم من مؤسسة "روس كونغرس" بدعم من الحكومة الروسية ووزارة الثقافة الروسية وإدارة سانت بطرسبرغ، فيما تتولى وكالة "تاس" الشراكة الإعلامية الرئيسية للمنتدى.