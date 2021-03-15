بيونسيه وتايلور سويفت تدخلان التاريخ في جوائز غرامي

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

فازت تايلور سويفت وبيلي إيليش بأرفع الألقاب في جوائز غرامي أمس الأحد، خلال حفل جعل أيضاً المغنية بيونسيه أكثر الفنانات ألقاباً في تاريخ المسابقة.

واقتنص «فولكلور» لسويفت لقب ألبوم العام، وحصل «إيفريثينج آي وانتد» «كل ما أردته» للمغنية إيليش على جائزة تسجيل العام. وأصبحت سويفت بجائزة الأحد أول مغنية تفوز بلقب ألبوم العام ثلاث مرات.

وفازت بيونسيه بأربعة جوائز أمس ليصل مجموع جوائزها في المسابقة إلى 28 متجاوزة صاحبة السجل القياسي السابق أليسون كراوس.

وفازت المغنية البريطانية دوا ليبا بجائزة أفضل ألبوم بوب وهو «فيوتشر نوستالجيا» «الحنين إلى المستقبل» كما اقتنصت ميجان ذا ستاليون لقب أفضل فنانة جديدة.

وشهد الحفل، الذي قدمه تريفور نوا، مزيجاً من العروض المسجلة والحية.

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