نجما «صراع العروش» يستقبلان طفلهما الأول

المصدر: لندن - د.ب.أ

استقبل الزوجان الممثلة روز ليزلي والممثل كيت هارينجتون طفلهما الأول.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن ممثل للنجمين، والذي أكد نبأ ولادة الطفل أمس الثلاثاء، القول إن كيت وروز «سعيدان للغاية» عقب ولادة طفلهما الأول.

وكان ليز وكيت (33 عاماً) اللذان يشتهران بدورهما في مسلسل «صراع العروش» قد شوهدا بالفعل بصحبة رضيعهما.

وكانت روز قد أعلنت نبأ حملها في أكتوبر الماضي. يذكر أن كيت وروز تزوجا في يونيو 2018.

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