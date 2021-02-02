إصابته بالسرطان اكتُشفت قبل 3 أسابيع.. وفاة الممثل داستن دايمند عن 44 عاماً

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

غيّب الموت الممثل الأميركي داستن دايمند الذي اشتهر بدور «سكريتش» في مسلسل «سيفد باي ذا بّل»، إذ توفي أمس الإثنين بمرض السرطان، كما أكد مدير أعماله روجر بول لـ«وكالة فرانس برس».

وأوضح بول أن داستن دايمند البالغ 44 عاماً «لم يتعذب» إذ إن إصابته بالسرطان اكتُشفت قبل ثلاثة أسابيع فحسب.

وشكّل مسلسل «هيلو ميس بليس» (1987-1989) نقطة الانطلاق لمسيرة الممثل المولود في كاليفورنيا، وانتقل جزء كبير من فريق هذا المسلسل لاحقاً إلى «سيفد باي ذا بّل».

وكان المسلسل يُعرَض على محطة «ان بي سي» لمدة أربعة مواسم، وبلغ عدد حلقاته 86، وحظي بشعبية كبيرة خارج الولايات المتحدة.

وتناول المسلسل الحياة اليومية لطلاب مدرسة ثانوية خيالية في لوس أنجلوس، هي مدرسة بيسايد الثانوية، مثيراً من خلال أسلوبه البسيط بعض المشاكل الرئيسة للمراهقة.

وتولى داستن دايمند دور التلميذ سامويل «سكريتش» باورز الذي تتناقض اهتماماته وطريقته في التفكير جذرياً مع شخصية زاك موريس (مارك بول غوسيلار)، بطل المسلسل بلا منازع.

وعلى الرغم من مساهمته في نجاح المسلسل، لم يحصل داستن دايمند لاحقاً سوى على أدوار ثانوية صغيرة في إنتاجات من الدرجة الثانية.

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