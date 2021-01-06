رحيل «فتاة جيمس بوند».. النجمة تانيا روبرتس

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

توفيت النجمة الأميركية تانيا روبرتس التي شاركت روجر مور بطولة آخر أفلامه في سلسلة جيمس بوند، عن 65 عاماً في أحد مستشفيات لوس أنجلوس إثر مضاعفات صحية. وأكدت وسائل إعلام أميركية عدة وفاة الممثلة.

وكانت روبرتس المولودة في نيويورك سنة 1955، واسمها الحقيقي فيكتوريا لي بلوم، قد بدأت في عرض الأزياء قبل انطلاقتها القوية في الموسم الأخير من مسلسل «تشارليز إنجلز» التلفزيوني، إذ أدّت دور المحقّقة الخاصة جولي روجرز لمساعدة فريق «ملائكة تشارلي» في محاربة الجريمة.

واشتهرت روبرتس بدور العالمة الجيولوجية ستايسي ساتون في فيلم «إيه فيو تو كيل» العام 1985 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، وفيه تولى الممثل روجر مور دور العميل 007 للمرة الأخيرة.

وأدت روبرتس دور البطولة في فيلم «ذي بيست ماستر» الخيالي العام 1982 وفي «شينا: ذي كوين أوف ذي جانغل» وهي النسخة النسائية من طرزان. ومن أبرز أفلامها الأخرى «بادي سلام» و«نايت آيز».

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