وفاة الممثل الفرنسي صاحب الـ100 فيلم.. كلود براسور

المصدر: باريس - أ.ف.ب

توفي الممثل الفرنسي كلود براسور، اليوم الثلاثاء، عن 84 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة أثرى فيها المكتبة السينمائية الفرنسية بنحو 100 فيلم.

وقالت وكيلة أعماله إليزابيت تانر، لوكالة فرانس برس إن «كلود براسور توفي اليوم بسلام وهدوء محاطاً بذويه. هو لم يذهب ضحية كوفيد.

وسيوارى مع احترام القواعد الصحية المعمول بها وسيُدفن بجانب والده (الممثل بيار براسور) في مقبرة بير لاشيز في باريس»،

وأثبت كلود براسور، وهو سليل عائلة فنية ووالد الممثل ألكسندر براسور، جدارة في أداء أدوار متنوعة، من الأفلام البوليسية إلى الأعمال الكوميدية، في السينما والتلفزيون والمسرح.

وظهر في أعمال لكبار المخرجين في السينما الفرنسية. ونال سنة 1977 جائزة سيزار، الموازية بأهميتها فرنسياً لجوائز الأوسكار أميركيا، عن فئة أفضل ممثل في دور ثانوي في فيلم «أن إيليفان سا ترومب إينورميمان»، كما نال بعد ثلاث سنوات جائزة سيزار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «لا غير دي بوليس».

وتزخر مسيرته التمثيلية الممتدة على أكثر من ستة عقود بما يزيد على 100 فيلم، لكنه سيبقى بلا شك محفوراً في الذاكرة السينمائية الفرنسية عبر دوره كوالد الممثلة صوفي مارسو في فيلم «لا بوم» الشهير في الثمانينات.

واستمر في الظهور على الشاشة في السنوات الأخيرة وصولاً إلى سلسلة أفلام «كامبينغ» بأجزائها الثلاثة في العقد الأول من القرن الحالي.

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