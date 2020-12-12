المغني الأميركي صاحب المسدس المطلي بالذهب يقر بالذنب

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قال ممثلو ادعاء إن مغني الراب الأميركي ليل وين أقرّ أمام محكمة اتحادية بالذنب في تهمة حيازة سلاح ناري بما يخالف القانون، مضيفين، أمس، أن المغني يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وكانت السلطات قد عثرت‭‭ ‬‬في ديسمبر الماضي على مسدس مطلي بالذهب في أمتعة وين (38 عاماً) على متن طائرة خاصة هبطت في مطار بالقرب من ميامي.

وأدين وين من قبل بارتكاب جريمة جنائية مما قضى بمنعه من حيازة السلاح أو الذخيرة.

وقال مدعون من مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة جنوب فلوريدا إن الشرطة تلقت بلاغاً من مصدر مجهول بأن وين كان يحمل السلاح الناري.

ومن المقرر الحكم على وين، واسمه الحقيقي دوين مايكل كارتر، في 28 يناير المقبل.



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