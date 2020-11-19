فيديو.. محمد حماقي يهدي أحمد حلمي أغنية في يوم ميلاده

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أهدى النجم محمد حماقي صديقه النجم أحمد حلمي مقطع من أغنية بمناسبة عيد ميلاده، الذي احتفل به حلمي أمس ، وعلق حلمي عبر حسابه بموقع "انستغرام"، قائلا: "في هدايا كده ممكن تجيلك من ناس عشرة عمر وصحاب واخوات من كتر جمال الهديه صعب اوي توصفها.. هديه فنيه من صوت اخويا الفنان حماقي .. في عيد ميلادك الجاي ياحماقي همثلك حته او حتي هضربك شقلباظ".

واحتفل الثنائي الأشهر في الوسط الفني النجمان أحمد حلمي، ومنى زكي بعيد ميلادهما الذي يوافق 18 نوفمبر، وتزوج أحمد حلمي من منى عام 2002 ولديهما 3 أبناء لى لى وسليم ويونس.

وحرص عدد كبيرمن النجوم على تهنئة النجمين أحمد حلمي ومني زكي، بعيد ميلادهما، ونشر النجم عمرو سعد صورة لهما، عبر حسابه بموقع "انستغرام"، معلقا عليها قائلا : " أنا واحد من الملايين اللي بتحبكم..عيد ميلادكم سعيد".

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