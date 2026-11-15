يرجح أنها صادرة عن نجمٍ ميت .. أصوات غامضة من الفضاء تصل للأرض كل 8 دقائق

اكتشف علماء الفضاء والفلك نظاماً نجمياً غير عادي في أعماق الفضاء، يصدر إشارات راديوية غامضة، تصل إلى الكرة الأرضية بشكل غريب وغير معتاد مرة كل ثماني دقائق.

وقد ربط علماء فلك في أستراليا هذه النبضات الراديوية المنتظمة بزوج غير مألوف من الأجرام السماوية، يقع على بعد 5000 سنة ضوئية من الأرض.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "نيويورك بوست" New York Post الأميركية، فإن هذا الزوج يتكون من نجم ميت يدور حول نفسه مرة كل ثماني دقائق، ونجم آخر يشبه شمسنا.

وأوضح العلماء أن النظام المكتشف حديثاً، والذي يحمل الاسم (GPM J071507−114153)، يتألف من نجمين يدوران حول بعضهما البعض: قزم أبيض -وهو النواة الكثيفة التي تتبقى بعد موت النجم- ونجم من النوع "G" يشبه الشمس.

ووفقاً للدراسة الحديثة التي نشرها العلماء فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد نبضات راديوية صادرة عن قزم أبيض يدور حول نجم شبيه بالشمس.

وأشار باحثون في المركز الدولي لأبحاث الفلك الراديوي (ICRAR) في بيرث، غرب أستراليا، إلى أن مثل هذه النبضات عادة ما تُلاحظ في أنظمة تضم نجوماً أصغر وأكثر برودة تُعرف بـ"الأقزام الحمراء"؛ مما يجعل هذا الاكتشاف سابقة علمية جديدة.

وقال الدكتور سام ماكسويني، المؤلف الرئيسي للدراسة: "هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها النبضات واضحة بما يكفي لرصد حركة القزم الأبيض في مداره حول رفيقه؛ وهو ما يؤكد أن النبضات تنبعث من منطقة قريبة من القزم الأبيض، أو ربما من القزم الأبيض نفسه".

ويوضح الدكتور ماكسويني، الذي توصل إلى هذا الاكتشاف أثناء عمله كباحث في المركز الدولي لأبحاث الفلك الراديوي، أن هذا النوع من الأزواج النجمية يندرج تحت فئة أوسع من الأجرام تُعرف بـ"الأجرام العابرة ذات الدورات الطويلة (LPTs)"، وهي تصدر إشارات راديوية تظهر وتختفي على فترات زمنية تتراوح بين دقائق وساعات.

ومنذ اكتشاف أول جرم من هذا النوع على يد الفريق ذاته في عام 2021، تم رصد نحو اثني عشر جرماً مشابهاً، ولا يزال علماء الفلك يعملون على فهم طبيعتها.

وعلى الرغم من أن العديد من أنظمة "الأجرام العابرة ذات الدورات الطويلة (LPTs)" التي اكتُشفت سابقاً تضم قزماً أبيض ونجماً آخر، إلا أنه لم يكن من الواضح أي من النجمين هو المسؤول عن توليد هذه الإشارات الراديوية.

وعالج فريق البحث أكثر من 100 ساعة من البيانات الراديوية في مركز "باوسي" لأبحاث الحوسبة الفائقة، وذلك للتحقق من حركة القزم الأبيض وفهم طبيعتها.

وتشير الأستاذة المشاركة ناتاشا هيرلي-ووكر، إحدى مؤلفات الدراسة، إلى أن النبضات الصادرة عن القزم الأبيض مكنت الفريق من رصد توهجات نجمية على النجم الشبيه بالشمس، وهي ظواهر تشبه تلك التي تتسبب في ظهور الشفق القطبي على كوكب الأرض.

وتضيف قائلة: "بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا تحرك القزم الأبيض خلف منطقة ذات مجال مغناطيسي قوي، يُرجح أنها (بروز نجمي)، وهو عبارة عن حلقة ضخمة من البلازما تندلع من سطح النجم".

وتتابع: "إنه لأمر مذهل أن نتمكن، باستخدام الأطوال الموجية الراديوية، من رصد العواصف على نجم يبعد عنا أكثر من 5000 سنة ضوئية".

وقد كان باحثو المركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي (ICRAR) في طليعة الجهات التي اكتشفت هذه الأنظمة النادرة.

وتوضح البروفيسورة هيرلي-ووكر: "لقد رصدنا هذا النظام ضمن مسح واسع النطاق باستخدام مصفوفة (مورشيسون) واسعة النطاق لمسح كامل مجرة درب التبانة التي يمكن رؤيتها من أستراليا".

وتضيف: "بعد ذلك، استخدمنا التلسكوب الراديوي (ميركات) في جنوب أفريقيا لتحديد موقعه بدقة".