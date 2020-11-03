درة تثير غضب تونسيات: «سيدتي الجميلة كيف ترضين أن تكوني ضرة؟»

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

تواجه النجمة التونسية درة انتقادات بعد زواجها من رجل الأعمال المصري هاني سعد، بعد أن ترددت أقاويل تفيد عدم انفصال «العريس» عن زوجته الأولى، عكس الشائع عن انتهاء هذا الزواج، وهو ما أثار غضب تونسيات واتهاماتهن لها بخرق قانون بلادها الذي يحظر تعدد الزوجات.

ووجّهت النائبة التونسية السابقة فاطمة المسدي عتاباً شديد اللهجة عبر حسابها على «فيس بوك» كتبت فيه: «سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية. كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟».

وأضافت: «أنت سيدتي شخصية عامة يتابعك المراهقون والشباب والعامة ويقتدون بك ولهذا كلماتي ستكون قاسية معك. أنت جعلت المرأة التونسية اليوم ذليلة وشرعت لانتهاج الشريعة بعد أن افتككنا حريتنا منذ أكثر من ستين سنة».

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