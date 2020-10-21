انتحار زوجة الفنان العراقي جلال الزين

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أقدمت زوجة الفنان العراقي جلال الزين، نور كاظم، على الانتحار، أمس، في العاصمة بغداد.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن نور أطلقت الرصاص على نفسها من بندقية كانت موجودة في البيت.

ونقلت قناة الشرقية العراقية عن نقيب الفنانين العراقيين قوله إن «نور كاظم (من مواليد 1995) زوجة الفنان جلال الزين انتحرت في منزلها الكائن في حي المنصور في بغداد» من دون أن يوضح أسباب إقدامها على الانتحار.

وبحسب وسائل إعلام ومواقع عراقية؛ فإن العلاقة بين الفنان وزوجته لم «تكن مستقرة» خلال الأشهر الأخيرة، بسبب «عدم رضاها على سهر زوجها في النوادي الليلية والغناء فيها، وأنها كانت تطلب منه أن يكتفي بحفلات الأعراس».

يذكر أن جلال الزين فنان معروف في أوساط الشباب، وهو خريج كلية الفنون، وله عدد من الأغنيات الشبابية المعروفة.

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