النجمات الأعلى أجراً بـ 2020.. صوفيا فيرغارا في الصدارة بـ 43 مليون دولار

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

تصدّرت نجمة مسلسل «مودرن فاميلي» التلفزيوني، الممثلة صوفيا فيرغارا، قائمة الممثلات الأعلى أجراً في العالم لسنة 2020، متخطية نجمات سينمائيات في ظل تراجع إيرادات ممثلي هوليوود جراء جائحة كوفيد-19، كما أظهر التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة «فوربس» أمس الجمعة.

فمع 43 مليون دولار جنتها خلال 12 شهراً، تصدرت صوفيا فيرغارا (صاحبة المركز الثاني في التصنيف العام الماضي)، القائمة متقدمة على أنجيلينا جولي (35 مليون دولار) وغال غادوت (31 مليون دولار).

وفي ما يلي تصنيف الممثلات الأعلى أجراً في العالم لسنة 2020:

1. صوفيا فيرغارا (43 مليون دولار)

2. أنجيلينا جولي (35,5 مليون دولار)

3. غال غادوت (31,5 مليون دولار)

4. ميليسا ماكارثي (25 مليون دولار)

5. ميريل ستريب (24 مليون دولار)

6. إميلي بلانت (22,5 مليون دولار)

7. نيكول كيدمان (22 مليون دولار)

8. إيلين بومبيو (19 مليون دولار)

9. إليزابيث موس (16 مليون دولار)

10. فيولا دايفيس (15,5 مليون دولار)

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news