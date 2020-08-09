نقل الإعلامي البريطاني سايمون كاول إلى المستشفى

المصدر: لندن - د.ب.أ

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أنه جرى نقل الإعلامي البريطاني سايمون كاول للمستشفى بعد إصابته في ظهره.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأنه تم نقل كاول (60 عاماً) للمستشفى أمس السبت عقب أن سقط من على دراجته الكهربائية.

وقال المتحدث باسم كاول: «سايمون تعرّض لكسر في ظهره، وسيخضع لجراحة اليوم».

وأضاف«سايمون سقط من على دراجته مساء أمس السبت أثناء اختبار دراجته الكهربائية بالقرب من منزله في ماليبو في كاليفورنيا».

وأوضح أنه «أصيب ظهره ونقل للمستشفى. هو بخير ويخضع للملاحظة».



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