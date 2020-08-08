لطفي بوشناق ونجوم تونس يغنون تضامناً مع لبنان

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت بلدية تونس، اليوم السبت، عن إحياء حفل للتضامن مع لبنان، بعد غد الاثنين، بساحة القصبة على مقربة من قصر الحكومة، وهو من بين حملات أخرى لدعم ضحايا كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وقالت بلدية تونس إن الحفل هو تأكيد لأواصر التآخي والمحبة مع الشعب اللبناني الشقيق في محنته.

ويشارك في الحفل المطرب التونسي لطفي بوشناق، والفنانة أمينة الصرارفي، والفنان عبدالله المريش، ومن المقرر أن يحضر الحفل سفير لبنان بتونس طوني فرنجية، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبدالرحيم، بالإضافة لجمع من المثقفين والفنانين.

وقال مصدر من بلدية تونس لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ) إن «العلاقات وثيقة بين بلديتي بيروت وتونس، وإن هناك مقترحاً لإحياء حفل ثان بالمسرح البلدي في العاصمة للتضامن مع لبنان، كما يجري مناقشة فتح حساب بنكي بإشراف السفارة اللبنانية لجمع تبرعات للبنان».

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