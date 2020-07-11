مفاجأة تصدم جمهور ياسر جلال.. «الفتوة» يتخلى عن «سيف الله» !

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

مفاجأة من العيار الثقيل، فجّرها مؤخراً الفنان المصري ياسر جلال، إذ اعتذر عن بطولة مسلسل «سيف الله»، والذي كان من المفترض أن يجسّد فيه شخصية الصحابي الجليل خالد بن الوليد.

وأثارت المفاجأة الجدل في الوسط الفني وصدمة بين جمهور جلال، ما دفع بطل مسلسل «الفتوة»، بالتوضيح من خلال بيان رسمي صدر عن مكتبه الإعلامي، شرح فيه بعض الأسباب التي رآها البعض غير مقنعة، وتحمل في طياتها سراً أكبر مما ورد بالبيان.

وقال ياسر جلال: «اعتذرت لأنني وجدت أن الدور يحتاج فترة طويلة من الإعداد البدني قد تستمر لشهور بسبب كم المعارك الحربية العديدة التي خاضها الصحابي فضلاً عن التدريب على رياضة المبارزة»، مشيراً إلى أنه وجد أن الأمر صعب للغاية، ويتعذر عليه تقديم مثل هذا الدور في الوقت الحالي.

وأضاف جلال في البيان «شخصية خالد بن الوليد مسؤولية كبيرة، وأخشى ألا أقوم بتقديمها على الوجه الأكمل، وذلك على الرغم من سعادتي بالمخرج المتميز رؤوف عبدالعزيز، والمؤلف إسلام حافظ الذي كتب هذا السيناريو المتميز».

وحتى الآن لم تعلق شركة الانتاج على خبر اعتذار ياسر جلال الذي من الواضح أنها فوجئت به مثلها مثل الوسط الفني والإعلامي، ولم يتم الاتفاق على هذا الانسحاب مع النجم، والترتيب لإعلانه، إذ تقوم «سينرجي» بالإعلان بنفسها وعن طريق مكتبها عن أي مستجدات تخص المسسلسلات والتعاقدات والنجوم.

وذكرت مصادر مقربة من مسلسل «سيف الله» أن هناك خلافات وقعت بين ياسر جلال وأسرة العمل، ولم يتم الاتفاق على بعض التفاصيل، ففضل الفنان الانسحاب مبكراً.

ومما يزيد الأمور غموضاً أن ياسر جلال اعتذر بعد أن وقّع على بطولة المسلسل منذ أسابيع، وبدأ في البروفات ومعاينة بعض أماكن التصوير سواء داخل مصر أو خارجها، وكان سعيداً جداً بالعمل.

يشار إلى أن ياسر جلال هو النجم الثاني الذي ينسحب من بطولة المسلسل ودور خالد بن الوليد، إذ اعتذر من قبل الفنان عمرو يوسف أيضاً.

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