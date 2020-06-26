للمرة الأولى.. مسلسل عن الاستخبارات الألمانية

المصدر: برلين - أ.ف.ب

لأول مرة في ألمانيا، يتم إعداد مسلسل تلفزيوني عن الاستخبارات الوطنية بعد الإنتاجات الناجحة لهذا النوع من المسلسلات، ومن أبرزها «بورو دي ليجاند» في فرنسا، و«هوملاند» و«24» الأميركيان.

وقالت شركة الانتاج «اريانا كرامبيه» المسؤولة عن هذا المشروع اليوم الجمعة «حتى الآن لم يتكلم أي مسلسل عن كواليس أجهزة الاستخبارت الخارجية الألمانية (بي ان دي)».

ولكتابة المسلسل، استعين بكاتب السيناريو الألماني مارتن راوهاوس. وسيتناول المسلسل آخر المستجدات الحاصلة، والتغيرات على كل الأصعدة.

وقال الكاتب «العالم يتغير.. ألمانيا العالقة بين ترامب وبوتين والقومية المتنامية في أوروبا والتهديد الإرهابي، تكافح من أجل العثور على مكان جديد على رقعة الشطرنج هذه، ويهدف المسلسل إلى إظهار معنى هذا الوضع الجيوسياسي الجديد من أجل أمن البلاد».

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