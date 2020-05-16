نجيب ساويرس يدخل على خط " البرنس" : حد يفهمني

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

دخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على خط مسلسل "البرنس" بطولته الفنان محمد رمضان.

وأشار سويرس إلى عن حلقة مفقودة في العمل وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ممكن حد من اللي متابع مسلسل "البرنس" يفهمنى سواق الميكروباص اللي خد بنت رضوان عرف منين إنها بنته والمكان اللى ساكن فيه؟ أنا ما خدتش بالي".

وتفاعل الكثير من متابعي العمل مع تغريدة رجل الأعمال وقال أحدهم: ياباشا سواق الميكروباص اكيد متابع المسلسل .. مش محتاجة يعنى، فيما قال آخر: "إنت سواق الميكروباص لو عرف إنك مافهمتش المشهد ده هيجيبلك البنت ويجيلك يحكيلك المسلسل كله".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده ويجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

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