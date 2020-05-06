توم كروز في مغامرة فوق العادة.. يستعد مع «ناسا» لتصوير فيلم بالفضاء

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أمس الثلاثاء إن الممثل الشهير توم كروز يتعاون معها لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء.

وكتب مدير «ناسا» جيم برايدنستاين، على «تويتر» «ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية».

وأضاف «نحتاج من الإعلام أن يُلهم جيلاً جديداً من المهندسين والعلماء لتحويل خطط ناسا الطموحة إلى حقيقة».

ولم يقدم برايدنستاين أي تفاصيل، لكن التغريدة نُشرت بعد تقرير لموقع الترفيه الإلكتروني (ديدلاين) جاء فيه أن كروز يعمل مع شركة تسلا ورجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، في مشروع فيلم سيكون أول فيلم روائي طويل يجري تصويره في الفضاء.

وقال الموقع أول من أمس إن مشروع فيلم الإثارة المقترح لا يزال في مراحلة الأولى.

ويشتهر كروز (57 عاماً) بطل سلسلة أفلام «ميشن إيمبوسيبول» (مهمة مستحيلة) بأداء المشاهد الخطيرة في أفلامه بنفسه.

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