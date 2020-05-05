سلمى حايك الفخورة بخصلاتها البيضاء تنال 500 ألف إعجاب

المصدر: برلين - د.ب.أ

نشرت الممثلة المكسيكية - الأميركية سلمى حايك صورة لها على موقع «إنستغرام» وهي معتدة بخصلات شعرها البيضاء.

وكتبت نجمة هوليوود (53 عاماً) تعقيباً على الصورة: «كن فخوراً بجذورك»، مُذيّلة التعليق بعبارة «الذئب الفضي».

وحظي المنشور بأكثر من 500 ألف إعجاب حتى اليوم الثلاثاء.

وليس من الواضح ما إذا كان المنشور له علاقة بأزمة كورونا، التي أجبرت كثيرين من الناس على عدم الذهاب إلى مصففي الشعر خوفاً من انتشار العدوى.

وبوجه عام، ظهر العديد من المشاهير في منشوراتهم خلال الأسابيع الماضية بتسريحات شعر أقل أناقة من ذي قبل.

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