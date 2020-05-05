«تايجر كينج» بعد النجاح.. نيكولاس كيدج يؤدي دور جو إكزوتيك في مسلسل

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

يشارك نيكولاس كيدج في مسلسل بعنوان «تايجر كينج» بدور جو إكزوتيك صاحب حديقة حيوانات مفترسة غريب الأطوار كان محور وثائقي ناجح بث قبل فترة قصيرة عبر «نتفليكس»، كما أفاد وكيل أعماله لوكالة فرانس برس.

وسيكون الممثل الحائز جائزة أوسكار المنتج التنفيذي للمسلسل.

وحقق الوثائقي «تايجر كينج» 34 مليون مشاهدة في غضون 10 أيام بعد طرحه في مارس الماضي عبر «نتفليكس» في الولايات المتحدة.

ويروي حياة «جو اكزوتيك» واسمه الأصلي جو مالدونادو باسيدج (57 عاماً) وهو صاحب حديقة حيوانات في أوكلاهوما يربي فيها الأسود والنمور.

وجو اكزوتيك صاحب قصة شعر غريبة ويضع أقراط أذن عديدة. وحقق ثروة من خلال حديقة الحيوانات التي افتتحها في عام 1999 وتربية النمور والأسود وبيعها بطريقة غير قانونية أحياناً. إلا أنه بدد ثروته بعد سلسلة من الملاحقات القضائية والحرائق المجهولة المصدر وحملات سياسية فاشلة. حتى إنه خطط لاغتيال عدوته اللدودة كارول باسكين المدافعة عن حقوق الحيوانات، ما أدخله السجن.

وذكرت مجلة «فراييتي» أن المسلسل من بطولة نيكولاس كيدج سيكون من إنتاج محطة «سي بي أس» ويضم ثماني حلقات.



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