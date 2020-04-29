الهند حزينة على عرفان خان.. من مودي حتى أميتاب باتشان

المصدر: نيودلهي - وكالات

حالة من الحزن، خلفها رحيل الفنان الهندي الشهير عرفان خان، الذي توفى في وقت مبكر اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 53 عاماً.

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الممثل الراحل. وكتب تغريدة قال فيها: «وفاة عرفان خان خسارة لعالم السينما والمسرح. سوف نتذكره دائماً بأدائه المتميز. أواسي أسرته وأصدقاءه ومحبيه».

وكتب الممثل الشهير أميتاب باتشان «علمت بنبأ وفاة عرفان خان، هذه أكثر الأخبار حزناً التي أسمعها. موهبة رائعة وزميل كريم تركنا مبكراً، مخلفاً فراغاً».

وكانت شبكة «ان دي تي في» قد ذكرت أنه تم نقل عرفان خان للمستشفى أمس الثلاثاء لإصابته بمضاعفات بسبب سرطان في القولون.

وأصيب خان، المولود في ولاية راجاستان الهندية سنة 1967، بسرطان في القولون، وتلقى العلاج في لندن وعاد لمومباي.

وشارك في عدد من أشهر الأفلام الهندية، والعالمية أيضاً، منها: «لايف أوف باي» و«ذا نيمسيك»، علاوة على «سلامداغ ميليونير» الفائز بالأوسكار.

وقال وكيل أعمال الفنان الراحل: «عرفان كان يتمتع بروح قوية وكافح حتى الرمق الأخير ولطالما ألهم جميع الذين دنوا منه».

فيما أصدرت عائلته بياناً قالت فيه إن عرفان خان أمضى ساعاته الأخيرة وهو «محاط بأفراد أسرته».

وكتب المخرج البارز كاران جوهر، ناعياً عرفان خان: «شكراً لك على رفع معايير الفنان.. شكراً لك لإثرائك فن السينما عندنا.. سنفتقدك بشدة يا عرفان».

كما أبدى الممثل أنيل كابور شريك عرفان خان في فيلم «سلامداغ ميليونير»، «حزنا لا يوصف» إزاء نبأ وفاة خان. وكتب كابو عبر تويتر «لقد شكّل إلهاماً للجميع وكان ممثلاً لامعاً ذا موهبة لا تضاهى وإنساناً عظيماً».

وشارك عرفان خان - وهو أب لولدين - في نحو 100 فيلم، وحصد جوائز عدة. ونال إعجاب زملائه بفضل أدائه المتنوع.

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