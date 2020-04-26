أزمات مسلسل «أم هارون»: العرض مستمر

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

يبدو أن سلسلة أزمات مسلسل «أم هارون» لن تتوقف، إذ لاحت ضجة جديدة بعد كلمات نشرها مخرج العمل محمد جمال العدل (الشهير بماندو).

وانطلق الجدل حول المسلسل الذي تؤدي بطولته النجمة القديرة حياة الفهد، وتدور أحداثه في حقبة الأربعينات بمنطقة الخليج حول حياة أسر يهودية، حتى من قبل عرضه، وبداية الموسم الرمضاني، إذ رأى فيه البعض قبل مشاهدته دعوة للتطبيع، فيما دافع صناع العمل عنه، داعين إلى عدم الحكم عليه قبل المشاهدة.

ولاحت «أزمة اليوم» حول «أم هارون» بعد أن كتب مخرجه محمد جمال العدل على حسابه بـ«فيس بوك»: «أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي.. أنا عارف طبعاً ان احنا كمصريين عموما مش بنتابع أعمال خليجية.. أنا نفسي قبل ما أعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي».

وأضاف: «بس أحب أعرفكم إن أخوكم مسلسله trend رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان.. ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية»، مختتماً كلماته بـ«تحيا مصر وفنانينها».

وأثار منشور محمد العدل (الذي أخرج أيضاً مسلسل حارة اليهود من بطولة منة شلبي وإياد نصار) جدلاً بين رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد البعض ما اعتبروه «عنصرية»، مشيرين إلى أن السبب في نجاح العمل هي بطلته حياة الفهد، وما تسبب فيه المسلسل من سجال حتى قبل عرضه.

فيما ذكر آخرون أن المخرج الشاب من حقه أن يفخر بنجاح العمل.

يشار إلى أن من بين الأزمات التي أثارها المسلسل خلال حلقاته الأولى، ما وصفه متابعون بوجود أخطاء تاريخية ظاهرة في العمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news