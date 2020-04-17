مسلسل «أم هارون» اليهودية يثير الجدل قبل عرضه في رمضان

المصدر: عمان - د.ب.أ

أثار مسلسل تليفزيوني عربي مرتقب عن يهود عاشوا في منطقة الخليج بأربعينات القرن الماضي جدلاً بين نقاد ورواد لمواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد فترة قصيرة من إصدار المقطع الترويجي لمسلسل «أم هارون» الذي تؤدي بطولته الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، لجأ كثيرون إلى مواقع التواصل للهجوم على المسلسل. وقال البعض إنه يجب أن يتم منعه من العرض، بينما دعا آخرون المشاهدين إلى مقاطعته.

ويحكي المسلسل، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان الكريم، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، قصة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال الأربعينات من القرن الماضى.

وقال الكاتب البحريني محمد شمس - الذي شارك في تأليف المسلسل مع أخيه علي - إننا «نريد أن نظهر التعايش بين الأديان السماوية. إنه كان ذلك وقتاً عاش فيه اليهود والمسيحيون والمسلمون كجيران في منطقة واحدة».

وأضاف أن العمل يدعو للتسامح، مشيراً إلى أنه كان قد توقع حدوث ضجة. وتابع شمس إننا «توقعنا بالفعل هجوماً، لكننى لا أعرف كيف يستطيع الناس الحكم على مسلسل حتى قبل أن يشاهدوه».

وأنتج المسلسل من جانب شبكة إم بي سي السعودية وستقوم ببثه على قنواتها.