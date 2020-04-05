نجمة الستينات في بريطانيا تصاب بفيروس كورونا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

دخلت المغنية البريطانية نجمة الستينات ماريان فايثفول المستشفى بعدما شُخصت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسب الشركة التي تتولى إدارة أعمالها.

وغرّدت وكالة «ريبابليك ميديا» المتخصصة بشؤون الأوساط الموسيقية «أكد وكيل أعمال ماريان فايثفول أنها تعالج من مرض كوفيد-19 في مستشفى بلندن». وأضافت «ماريان في وضع مستقر وتستجيب للعلاج. نتمنى لها شفاء عاجلاً وكاملاً».

وكتبت الفنانة الأميركية بيني أركايد، صديقة المغنية البريطانية البالغة 73 عاماً عبر «فيس بوك»، أن ماريان فايثفول توجهت الثلاثاء الماضي إلى المستشفى بعدما بدأت بالسعال عندما كانت في الحجر. وأضافت أن النجمة «تجاوزت أشياء كثيرة في حياتها وتغلبت عليها».

وكانت ماريان فايثفول من نجمات الستينات، وبرزت في سن الـ17 بفضل أغنية «أز تيرز غو باي» التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشارد من فرقة «رولينغ ستونز». وإلى جانب كونها مغنية ومؤلفة أغانٍ، خاضت التمثيل المسرحي والسينمائي خلال مسيرتها الممتدة على خمسة عقود.

