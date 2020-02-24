عمرو سعد يعود لطليقته وابنه يعلن الخبر للجمهور

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

عاد الفنان عمرو سعد الى طليقته شيماء فوزي والدة أولاده والتي انفصل عنها منذ أشهر بدون مقدمات، وكانت شيماء قد أعلنت خبر طلاقها عبر صفحتها الشخصية على انستغرام معلنة حصولها على حريتها وأنها لم تعد أسيرة لأي قيود.

ولم تذكر شيماء وقتها أي أسباب ولم يعلق عمرو سعد أيضا.. وفوجئ جمهور عمرو سعد منذ ساعات ان ابنه الأكبر رابي أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان والده ووالدته عادا للحياة الزوجية مرة أخرى في حفل عائلي اقتصر على الاهل والأصدقاء واعلن عمرو من خلاله في مفاجأة للجميع وللاولاد أنه رد شيماء الى عصمته وعادا كزوجين.

والتقطت العديد من الصور التي تجمع عمرو سعد بزوجته من خلال الحفل .. وشارك الجمهور عمرو بالتهنئة وامنيات بالسعادة.

وكانت اخر اعمال عمرو سعد في السينما فيلم "حملة فرعون" مع روبي ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي وحورية فرغلي وإخراج رؤوف عبد العزيز، بينما في الدراما قدم العام الماضي في رمضان مسلسل "بركة" مع هالة صدقي وهنادي مهنى .. وخرج عمرو من رمضان هذا العام حيث كان يحضر لمشروع لكنه لم يكتمل.