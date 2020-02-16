أزمة الفنان والطيار تتواصل.. أبواليسر: الناس أخذت لي حقي من محمد رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، إن الناس أخذت له حقه «نفسياً» من الفنان محمد رمضان عبر الحملات التي تم شنها عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لم يطلب، أو أحد من طرفه، مليماً واحداً من رمضان.

ذكر أبو اليسر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي أذيع مساء أمس السبت، على قناة صدى البلد، أنه ينوي التقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدني لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير في قمرة قيادة الطائرة، معرباً عن أمله في أن يتم حرمانه، على أقصى تقدير، من الطيران داخل مصر حتى يحصل على فرصة للعمل في الخارج. وأضاف: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».

واستعرض الطيار جانباً من تاريخه المهني، لافتاً إلى أنه بدأ الخدمة في القوات الجوية في سن 13 سنة في الثانوية الجوية، ومنها إلى كلية الطيران التي تخرج منها كأصغر طالب للدفعة وبتفوق، وقاد طائرة الميج 21، وترشح للتدريس في القوات الجوية، وخرج من السلاح الجوي نتيجة عملية طبية.

كما أشار إلى أن الفنان محمد رمضان أكد في أحد البرامج التليفزيونية أنه سيلبي كل ما يطلبه الطيار أشرف أبو اليسر، ولكنه لم ينفذ كلامه، منوهاً بأنه حاول الاتصال بالفنان لكنه لم ينجح في الوصول إليه ولم يجد رد فعل منه، لافتاً إلى أن محمد رمضان كان واجباُ عليه المبادرة بالاتصال.