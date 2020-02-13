انجلينا جولي عروس فرانكشتاين في فيلمها الجديد

المصدر: متابعة – إيناس محيسن

أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأميركية يونيفرسال، عن عنوان الفيلم السينمائي الجديد الذي سيكون من بطولة النجمة أنجلينا جولي، Bride of Frankenstein، والذي تعرض للتأجيل أكثر من مرة، بحسب صحيفة ديلي ميل، موضحة أن أحداث الفيلم تدور في إطار من الخيال العلمي والفناتازيا، حول قصة السيدة التي تزوجت من شخصية الوحش الأسطوري فرانكنشتاين.

وأفادت الصحيفة بأن "يونيفرسال"، أكدت على تصويرها للفيلم في الشهور المقبل بعد انتهاء انجلينا جولي من عملها بتصوير فيلم "مارفل" الجديد "إيترنلز".

وكانت قد احتفلت النجمة أنجلينا جولي، بطرح الجزء الجديد من فيلم "ماليفسنت"، الذي عادت به لشخصية الساحرة من أفلام ديزني، وشاركتها في بطولته النجمة الشابة "إيل فانينج".