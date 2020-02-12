بمزيج من السخرية والحسرة.. قصي خولي يعلق على فوز "خواكين" عن فيلم "الجوكر"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

تساءل الممثل السوري قصي خولي، بعد فوز الممثل العالمي خواكين فينيكس بجائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "الجوكر" في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد الماضي، عن إمكانية تقديم فيلم عربي مماثل في الإتقان والمهنية لفيلم "الجوكر". وهو التعليق الذي وصفه بعض متابعيه بـ "الساخر".

وجاء تعليق قصي خولي بمزيج من السخرية والحسرة لتأكيده على عدم إمكانية تقديم فيلم بهذه الحرفية.

ونشر قصي خولي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ خواكين من فيلم الجوكر، وعلق عليها: "ممكن يجي هيك يوم ؟؟؟ لحظة !!!! مو انا.. انو ممكن يجي هيك يوم ونقدر نعمل هيك شي ؟؟؟؟؟؟ بهالمهنة العظيمة... باختصار شديد اللهجة لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءء.. مو ممكن."

من جانبهم علق بعض متابعيه ومعجبيه على ما قاله قصي خولي، مشيرين إلى أن قصي بإمكانه تأدية دور كهذا إذا أُتيحت له الفرصة، فقالت إحدى المتابعات: "بحب تواضعك واحترافيتك، الكلام اللي عم تقوله نادراً ما يصدر على لسان ممثل عربي لانه الاغلبية ما بيتقبلوا النقد، بس كلامك بينتقد واقع السينما العربية، ويشير إلى انك مستعد تتعب أكثر، والاكيد انك بتقدر توصل لهذا المستوى بس يكون عندك النص المتكامل والمخرج المحترف والإنتاج.".

وقال آخر: "والله مابينقصكم شي يا قصي من قدرات لتوصلوا لهون.. بس تقرأ التعليقات وتاخد رأي الناس بعين الاعتبار.. المفروض نطور الدراما، لانو صار العالم منفتح اكتر على بعضو.. بس نحنا صار عنا العكس.. كنا نعمل فن وإبداع صرنا تقليد واستعراض وتكرار".

وفاز خواكين فينيكس بجائزة أوسكار لأفضل ممثل، عن دوره الاستثنائي في فيلم "الجوكر"، وهي الجائزة الثانية لهذه الشخصية خلال 11 عاما.