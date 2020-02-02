أصالة تنقذ ابنها من تهمة القتل بمليون جنيه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام ابن المطربة السورية، أصالة نصري (خالد)، في حادث مروري تسبب في قتل مواطن مصري، وذلك بالتصالح، بعد موافقة أهالي المجني عليه، ودفعت أصالة مليون جنيه كتعويض انهاء لهذا الملف.

وكان قسم شرطة القاهرة الجديدة، قد تلقى بلاغاً بوجود حادث بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة المجني عليه، وهروب المتسبب في الحادث، بحسب بوابة الأهرام المصرية.

وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات، تبين أن وراء الحادث المتهم خالد أيمن، نجل أصالة نصري، إلا أن المتهم سلم نفسه لاحقاً لقوات الأمن، واعترف بتسببه في الحادث وأنه كان عن طريق الخطأ، ونجحت مساعي محامي أصالة في عدم تحول القضية إلى القضاء، وأن ينتهي بالمصالحة مع عائلة المتوفى.