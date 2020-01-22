يسرا تحسم جدل إصابتها بسرطان الدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد انتشار أقاويل حول إصابتها بمرض سرطان الدم (اللوكيميا)، قطعت النجمة المصرية يسرا الشك باليقين، مؤكدة أن المسألة كانت مجرد اشتباه من الأطباء منذ فترة طويلة.

وبصوتها، طمأنت الفنانة جمهورها عبر حسابها على موقع «إنستغرام»، معربة عن اعتزازها بالجمهور الغالي الذي خاف عليها، ودعا لها. وأضافت: «مساء الخير على كل الناس الحلوة الطيبة اللي بتسأل وخايفه عليا، ربنا يخليكم أنا عايزه أطمنكم.. أنا لما كنت باتكلم في برنامج علمتني الدنيا بقول إنهم كانوا شاكين إني عندي لوكيميا وقعدت في الشك ده لمدة ثلاثة أشهر، أنا الحمد لله كويسه ما عنديش حاجة، ربنا سترها وطلع التشخيص غلط.. والكلام ده كان من 15 سنة».

وتابعت «أقول لجمهوري الحبيب الغالي أشكركم على دعائكم وخوفكم عليا، وعاجزة عن الشكر، ربنا يخليكم ليا.. والله العظيم أنا ربنا مديني الخير كله.. أنا كويسه جداً.. وعايزاكم دايما تدعولي.. وربنا يحفظكم من كل شر».