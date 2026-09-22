حمدان بن محمد: الشيخ أحمد سيبقى في القلوب والذاكرة والدعاء

نعى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. نودّعه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وسيبقى الشيخ أحمد في القلوب والذاكرة والدعاء، ونسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا ويلهم أهل دبي والإمارات الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».