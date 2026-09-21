منصور بن محمد: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. نودّعه اليوم بالدعاء والذكر الطيب

نعى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الإثنين.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأسكنه فسيح جناته، نودّعه اليوم بالدعاء والذكر الطيب، مؤمنين بقضاء الله وقدره، سائلين المولى أن يتقبّله بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".