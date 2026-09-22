منصور بن محمد: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد وأسكنه فسيح جناته

نعى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.

وقال سموّه في تدوينة عبر منصة «إكس» أمس: «رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأسكنه فسيح جناته، نودّعه اليوم بالدعاء والذكر الطيب، مؤمنين بقضاء الله وقدره، سائلين المولى أن يتقبّله بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».