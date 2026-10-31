محمد بن راشد في رائعة شعرية جديدة: انا وبوخالد عـلى نفس المسار

كتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، قصيدة جديدة مطلعها: قال واو لي يطالع فالصور كيف من شافها جهار ونهار.

وتالياً نص القصيدة:

قـــال واو لــي يـطـالع فـالـصور

كـيـف مــن شـافـها جـهار ونـهار

حـسـنها الـرابـع سـماوي مـاظهر

من سناها الشمس مقهوره وتغار

لـــو يـلاقـيـها الــذي قـلـبه حـجـر

ذاب شــوق ودونـما جـنحان طـار

حــكــيـهـا يــاكــنـهـا تــنــثـر درر

تـسـحر الـسـمع ومـحـبيها كـثـار

وانـا مـنها فـي هـواها فـي خطر

ابـتدى عـشقي لـها وحـنا صـغار

هـي الإمـارات الغاليه أخت القمر

دانـــة الــغـواص مــن لــجً غــزار

من شرب ماها يحس انه انسحر

مــن هـواهـا الـشفى مـبروكه دار

اسـمـهـا بـنـت الـمـلوك ومــا قــدر

حــدً يـغـلبها ولـهـا تــاج افـتـخار

حاول السولجر والأسطول انكسر

وعـلى المعادي شبت التفجان نار

وعـهد اخـوي ازل عـهود لـمن ذكر

والـرجال اللي عيونهم تلفظ شرار

وانـــا ويـــاه عــلـى نـفـس الأثــر

وانـا وبـوخالد عـلى نـفس الـمسار