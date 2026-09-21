محمد بن راشد ينعى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم: رحمك الله يا أخي.. حللت عند رب كريم عظيم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "رحمك الله يا أخي، حللت عند رب كريم عظيم، تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد".

وأضاف سموه: "أسكنك الله فسيح جنانه، وألهمنا وأحبابك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".