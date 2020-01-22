سعد لمجرد في ورطة جديدة.. إلى «الجنايات» بتهمة الاغتصاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إلى دائرة الأزمات التي تعرّض لها في السنوات الماضية يعود النجم سعد لمجرد، إذ قرر القضاء الفرنسي إحالة المطرب المغربي إلى الجنايات، بتهمة اغتصاب شابة فرنسية.

وأوضح موقع «لو باريزيان» الفرنسي أن محكمة الاستئناف الباريسية ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، مُعيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين، لتقرر بذلك إحالة صاحب أغنية «معلم» إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محامي الضحية لورا بريول (23 عاماً) قوله: «نحن راضون عن هذا القرار. قامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق.. ووجدت أن الاغتصاب يعتبر جريمة، ومحكمة الجنايات هي المتخصصة في قضايا مماثلة».

وكان القضاء الفرنسي قد وجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد في أكتوبر 2016، بعد أن اتهمته لورا بمحاولة اغتصابها داخل فندق في العاصمة الفرنسية باريس، قبل حفل غنائي كان سيحييه في المدينة.

